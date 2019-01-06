|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Таиланде 6 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
6.1.2019 13:13
Фото: s.057.ua
В Таиланде шесть человек стали жертвами аварии, в которую попал туристический автобус.
Как информирует Bangkok Post, травмы в ДТП получили порядка пятидесяти пассажиров.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах королевства отмечается, что ДТП с участием двухэтажного автобуса, который перевозил туристов, случилось сегодня ранним утром.
Следовавший из региона Паном Прай в столицу страны - Бангкок автобус перевернулся на территории района Кхлонг-Луанг. На месте от полученных ранений скончались четыре женщины, мужчина и маленький ребенок. Согласно уточненным данным, в результате аварии пострадали не менее пятидесяти пассажиров. Информации о состоянии раненых из официальных источников пока не поступало.
Предположительно, причиной ЧП могла стать мокрая проезжая часть - во время смертельного ДТП шел дождь. Кроме того, водителю пришлось резко затормозить, чтобы автобус не столкнулся с другой машиной. Сразу после этого транспортное средство, перевернувшись, слетело с дороги в кювет.
В ходе начатого расследования уже установлено, что владельцем автобуса является турфирма Prayad. Полицейские сейчас ведут поиски водителя. Вероятно, он вместе с остальными пострадавшими был экстренно госпитализирован в ближайшие медицинские учреждения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|