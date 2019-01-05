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В Мариуполе при взрыве гранаты в квартире погибли два человека
09:00
Фото: vk.me
Правоохранительные органы украинского Мариуполя приступили к выяснению обстоятельств ЧП, случившегося в одном из жилых домов на проспекте Строителей.
По данным СМИ, накануне вечером при взрыве гранаты там погибли два человека.
Как стало известно от представителей правоохранительных органов Мариуполя, ЧП случилось накануне вечером, 5 января. Сотрудники полиции сейчас продолжают работу на месте происшествия, выясняя все обстоятельства инцидента.
Региональные СМИ со ссылкой на собственные источники в силовых структурах передают о том, что сразу после взрыва из разбитого окна доносились крики - один из пострадавших просил о помощи. Вскоре он умер от полученных ранений. Тело второго погибшего свисает из выбитого взрывной волной окна, сообщает портал 0629.com.ua, публикуя фото с места происшествия погибли.
Обстоятельства ЧП устанавливают специалисты.
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