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Под Астраханью многодетную мать арестовали по подозрению в убийстве мужа
08:49
Фото: rueconomics.ru
Следственные органы Астраханской области устанавливают обстоятельства убийства жителя села Батаевка Ахтубинского района.
В качестве главной подозреваемой по этому уголовному делу проходит супруга потерпевшего, воспитывающая пятерых детей.
Как передают региональные СМИ, в отношении 28-летней многодетной матери возбудили уголовное дело по статье "убийство". Женщину подозревают в причастности к гибели ее супруга.
Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Астраханской области отмечается, что преступление было совершено в минувшую среду, 2 января. По версии следствия, между супругами произошла серьезная ссора. Позже, дождавшись, когда мужчина заснет, жена связала ему руки. После этого она задушила мужа с помощью подушки.
Подозреваемую арестовали. Пятерых детей возраста от двух до девяти лет, которые воспитывались в семье, направили в центр социальной реабилитации "Гармония".
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