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На западе Афганистана боевики взяли в заложники десять мирных жителей
5.1.2019 23:00
Фото: kleinezeitung.at
В Афганистане экстремисты убили двух мирных жителей и взяли в заложники десять представителей местного населения, передает ТАСС.
Инцидент произошел на западе страны.
Как сообщает телевизионный канал Ariana, группа вооруженных боевиков остановила транспортное средство в западной провинции Фарах. Нападению экстремистов подверглись мирные жители, которые из района Дор Абад направлялись в города Фарах - административный центр одноименного региона.
Со ссылкой на правоохранительные органы провинции уточняется, что жертвами инцидента стали два человека. Остальных мирных жителей - десять человек - экстремисты взяли в плен, увезя с собой в неизвестном направлении.
На сегодняшний день ни одна из радикальных группировок, проявляющих активность в этом регионе Афганистана, не заявила о своей причастности к случившемуся.
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