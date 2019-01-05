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В Кировской области в ДТП погибли три человека, еще трое пострадали


5.1.2019 14:33
В Кировской области в ДТП погибли три человека, еще трое пострадалиФото: livejournal.com

Под Кировом в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека, еще трое пострадали.

Как передают региональные СМИ, смертельная авария случилась на 78-ом километре трассы Киров - Советск.

На портале областного главка МВД сообщается, что ДТП, унесшее жизни трех человек, зафиксировано в пятницу, 4 января. Столкнулись автомобили ВАЗ-2104 и KIA Ceed. Сигнал в экстренные службы поступил примерно в 11:40 по местному времени.

По данным ведомства, от полученных травм на месте погибли водитель отечественного производства и два пассажира, которые были несовершеннолетними. Женщину из той же машины, а также водителя и пассажира второго автомобиля доставили в больницу с травмами.

Обстоятельства трагедии сейчас пытаются установить сотрудники полиции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

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