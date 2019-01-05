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В Кировской области в ДТП погибли три человека, еще трое пострадали
5.1.2019 14:33
Фото: livejournal.com
Под Кировом в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека, еще трое пострадали.
Как передают региональные СМИ, смертельная авария случилась на 78-ом километре трассы Киров - Советск.
На портале областного главка МВД сообщается, что ДТП, унесшее жизни трех человек, зафиксировано в пятницу, 4 января. Столкнулись автомобили ВАЗ-2104 и KIA Ceed. Сигнал в экстренные службы поступил примерно в 11:40 по местному времени.
По данным ведомства, от полученных травм на месте погибли водитель отечественного производства и два пассажира, которые были несовершеннолетними. Женщину из той же машины, а также водителя и пассажира второго автомобиля доставили в больницу с травмами.
Обстоятельства трагедии сейчас пытаются установить сотрудники полиции.
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