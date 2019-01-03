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Американский военный рассказал о том, как Вашингтон «перехитрил» Москву в Сирии
13:40
Фото: mail.ru
Вывод американский военных из Сирии в действительности представляет собой очень хитрый шаг, заявил полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По мнению военнослужащего, Соединенные Власти хотят таким образом "поссорить" Россию с ее союзниками в САР.
Как заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор, выведение американского военного контингента обязательно спровоцирует существенное ухудшение взаимоотношений России с Ираном, Турцией, а также повстанцам, которые действуют на территории САР.
Поделившись мнением о том, как Вашингтон смог "обхитрить" Москву, Макгрегор отметил, что "России придется сделать выбор". Впустив в Сирию турецкие войска, она не сможет оказывать влияние на сирийцев и иранцев, подчеркнул он в эфире Fox News.
Ранее глава Госдепа США Майк Помпео подтвердил начало выведения американский военнослужащих из Сирии.
Напомним, в минувшем декабре власти Соединенных Штатов объявили о победе над "Исламским государством" (ИГ, деятельность террористической группировки в РФ официально запрещена) и начинали выводить свои войска из Сирии. Как указывала тогда представитель Белого дома Сара Сандерс, коалиция не перестанет существовать.
На тот момент предполагалось, что полный вывод американских военнослужащих потребует от шестидесяти до ста дней.
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