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На севере Норвегии после схода лавины пропали четверо иностранцев
13:33
Фото: 06252.com.ua
В Норвегии ищут туристов, пропавших без вести после схода лавины.
Как передает Helsinki Times, трое граждан Финляндии и один швед катались на лыжах.
ЧП случилось в горах норвежского фюльке Тромс, где после схода снежной лавины пропали четыре туриста. Поисково-спасательную операцию проводят сотрудники полиции и экстренных служб, отмечает газета. В материале указано, что в горных районах севера Норвегии, которые ежегодно посещают тысячи туристов, крайне редко случаются сходы лавин.
Ранее сообщалось о гибели петербурженки в Хибинах, которая отправилась кататься со склона в не оборудованном для этого месте. Тело девушки, попавшей под лавину, было найдено позже спасателями. Спутник девушки, также приехавший из Северной столицы, смог выбраться из снежного плена самостоятельно. Сейчас с молодым человеком 1985 года рождения беседуют следователи.
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