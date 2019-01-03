Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Выданному Францией экс-министру предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег

13:25

Фото: oka.fm



Бывшему подмосковному министру Алексею Кузнецову предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании четырнадцати миллиардов, передают российские СМИ. Глава финансового ведомства покинул страну еще в начале двухтысячных, отправившись в Европу. Лишь накануне власти Франции наконец выдали его РФ.



Как указано на официальном портале Следственного комитета РФ, экстрадированному накануне из Франции экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову предъявлены обвинения по целому ряду статей. Среди преступлений, которые инкриминируются экс-чиновнику, растрата, мошеннические действия и легализация полученных незаконно денег в размере около четырнадцати миллиардов рублей.



По версии правоохранителей, преступления совершались в период с 2005 по 2008 годы. Кузнецов, действуя совместно со своим первым заместителем Валерием Носовым, создал преступную группу. Они выкупали у подмосковных предприятий, которые оказывали услуги в сфере ЖКХ, долги других организаций. В процессе оформления сделок совершались хищения денежных средств.



Автор: Злата Богатова

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