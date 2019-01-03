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В Дании до 8 человек возросло число жертв железнодорожной аварии на мосту
3.1.2019 16:16
Фото: armeniasputnik.am
В Дании до восьми человек увеличилось количество жертв крупной железнодорожной аварии, передает РИА Новости.
Ранее была официально подтверждена информация о шести погибших.
Согласно уточненным сведениям, ранения разной степени тяжести в аварии на мосту Большой Бельт получили шестнадцать человек.
Полицейским на данный момент не удается установить личности всех жертв, рассказал журналистам глава полицейского управления острова Фюн Ларс Брамхой. По его словам, экспертам приходится использовать стоматологические карты и ДНК, так как "тела некоторых жертв очень сильно повреждены". В числе погибших - трое мужчин и пять женщин.
ЧП случилось на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия. По версии следствия, из-за куска брезента, который слетел с одного из вагонов следовавшего навстречу грузового состава машинист пассажирского поезда был вынужден применить экстренное торможение.
После катастрофы мост Большой Бельт полностью перекрыли для транспорта - автомобильного и железнодорожного. Проведение восстановительных мероприятий крайне осложнено из-за плохой погоды - в районе ЧП идет сильный шторм.
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