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В Башкирии выявлена вспышка менингококковой инфекции, скончался ребенок
3.1.2019 13:17
Фото: livejournal.com
На территории Янаульского района Башкирии врачи зафиксировали несколько случаев менингококковой инфекции.
Девочка, у которой ранее было диагностировано это смертельно опасное заболевание, скончалась, несмотря на все усилия специалистов.
По данным региональных СМИ, инфекция быстро распространяется. Со ссылкой на главврача Янаульской ЦРБ Ришата Хакимова сообщается, что в результате вспышки
менингококковой инфекции скончалась восьмилетняя девочка.
Все родственники умершей школьницы сейчас находятся под пристальным наблюдением специалистов. Как отметили медики, состояние близких девочки удовлетворительное. По информации республиканского Минздрава, в настоящее время карантин охватывает порядка пятидесяти человек, с которыми общалась умершая девочка. В их число, помимо членов семьи, входят друзья и одноклассники школьницы.
Врачи из-за активации заболевания приступили в срочном порядке к разъяснительной работе среди местного населения. Жителей района предупреждают о том, что менингококковая инфекция может передаваться воздушно-капельным путем, тогда как все люди обладают довольно высокой восприимчивостью к возбудителю. Учитывая, что прививки от менингита в национальном календаре на сегодняшний день нет, население просят быть предельно внимательными к своему здоровью и здоровью их детей.
В качестве профилактических мер людям рекомендовано избегать переохлаждения и стараться ограничивать посещения массового скопления, а также почаще проводить влажную уборку и проветривание» помещений. При этом подчеркивается недопустимость самолечения. В случае первых признаков менингита (высокая температура до 38-40 градусов, сопровождающаяся рвотой резкая головная боль, появление геморрагической сыпи) нужно незамедлительно обратиться к специалистам.
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