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Под Саратовом дорожная авария унесла жизни четырех человек
2.1.2019 16:46
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы Саратовской области выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибли четыре человека погибли, еще трое с травмами были доставлены в больницу.
Сведения о количестве жертв поступили от представителей регионального управления ГИБДД.
Как передают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 9.15 (8.15 по Москве). Согласно имеющимся данным, неподалеку от населенного пункта Синодское (Воскресенский район Саратовской области) столкнулись легковая автомашина и рейсовый автобус.
На месте происшествия продолжают работу автоинспекторы, которым предстоит установить причины и все обстоятельства трагедии.
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