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Жителя Петербурга подозревают в убийстве 14-летней падчерицы
14:39
Фото: ill.in.ua
Полиция Северной столицы задержала 41-летнего жителя поселка Металлострой по подозрению в жестоком убийстве школьницы.
По версии следствия, девочка подверглась сексуальному насилию, а потом была задушена. Подозреваемым в убийстве подростка является сожитель матери.
Ранее стало известно о гибели семиклассницы, тело которой было найдено в ночь на 30 декабря в одной из квартир на Садовой улице. Смерть подростка наступила в результате удушья. По данным СМИ, явные признаки криминальной смерти в момент обнаружения тела девочки отсутствовали, тогда как родственники настаивали на том, что произошел несчастный случай.
Позднее судмедэксперты подтвердили сведения о том, что школьница была изнасилована и задушена. Основным подозреваемым в убийстве подростка стал сожитель 32-летней матери погибшей. Со ссылкой на источники в петербургских правоохранительных органах уточняется, что родители девочки официально нигде не работали. Мать занималась домашним хозяйством, тогда как ее гражданский муж периодически брал заказы на извоз на соответствующих сайтах.
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