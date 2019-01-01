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В Донецке подорван железнодорожный мост
14:31
Фото: exo.in.ua
Под Донецком неизвестные злоумышленники в первый день нового года осуществили подрыв одной из пор железнодорожного моста.
Как информируют в экстренных службах ДНР, инцидент зафиксирован на территории Пролетарского района донбасской столицы.
Согласно имеющимся на этот час сведениям, неизвестные подорвали конструкции центральной железобетонной опоры железнодорожного моста. ЧП случилось на перегоне Чумаково-Ларино. Как уточнили в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики, речь идет о мосте через объездную трассу Славянск - Донецк - Мариуполь.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, отметили представители ведомства. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта по аварийным участкам было перекрыто до окончания восстановительных мероприятий.
В конце декабря прошлого года сотрудниками МЧС ДНР на железной дороге было обезврежено несколько заложенных на полотне взрывчатых устройств. Одно из них находилось рядом с мостом - при взрыве могло произойти обрушение конструкций на пути, отмечали представители экстренных структур.
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