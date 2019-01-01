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В Индии грузовик врезался в дом: погибли семь человек
1.1.2019 17:21
Фото: tasnimnews.com
В Индии семь человек погибли в результате аварии с участием грузовика, который перевозил крупный рогатый скот.
Как передает РИА Новости, многотонная машина на полном ходу въехала в хижину, расположенную близ проезжей части.
Трагедия случилась в утреннее время, когда полицейские устроили погоню за грузовиком, перевозившим рогатый скот. Пытаясь оторваться, водитель машины потерял управление. В результате многотонный на полном ходу врезался в дом, расположенный рядом с дорогой.
По данным New Indian Express, водитель автомобиля мог ехать с превышением скорости.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах отмечается, что жертвами дорожно-транспортного происшествия стали члены одной семьи. Среди погибших - две женщины и четверо детей. Полицейские приступили к расследованию по факту смертельной аварии.
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