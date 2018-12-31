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В Лондоне около 40 человек задержаны после обнаружения тяжело раненого мужчины
31.12.2018 22:09
Фото: gaystarnews.com
В британской столице порядка сорока человек были задержаны после того, как полицейские обнаружили мужчину с ножевым ранением, передает ТАСС.
Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как тяжелое.
ЧП случилось в ночь на понедельник, 31 декабря, в районе Хаммерсмит. Как рассказали в Скотленд-Ярде, на улице был обнаружен тяжело раненый мужчина. В результате следственных действий были задержаны тридцать девять человек, находившиеся в одном из домов, расположенных около места происшествия.
Отмечается, что задержанных уже взяли под стражу по подозрению в покушении на убийство.
В полиции Лондона уточнили, что сигнал в правоохранительные органы поступил около часа ночи. Почему количество подозреваемых оказалось столь масштабным, пока не сообщается. Отмечается лишь, что фигурантов дела развезли по несколькими участкам, чтобы они не содержались в одном месте.
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