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В Подмосковье прибыл спецрейс с российскими детьми, которые находились в тюрьмах Ирака


30.12.2018 23:24
В Подмосковье прибыл спецрейс с российскими детьми, которые находились в тюрьмах ИракаФото: russianla.com

На подмосковном аэродроме Раменское совершил посадку самолет, доставивший российских детей из Ирака.

Как передает ТАСС, на родину спецрейсом смогли вернуться маленькие граждане РФ, родители которых ранее примкнули к экстремистам.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, самолет поднялся в воздух из международного аэропорта Багдада. На борту лайнера находилось в общей сложности тридцать детей, большинство которых появились на свет в Дагестане. Кроме того, в Россию возвращаются дети, вывезенные ранее родителями из Чечни, Москвы и Пензы. Как отметил чеченский лидер, маленькие россияне, родители которых примкнули в боевикам, до этого содержались в тюрьмах Ирака, куда попали вместе со взрослыми.

В конце февраля официальный представитель Кадырова в странах Ближнего Востока и Северной Африки сообщил о более чем пятидесяти детях из России, которые находятся в иракских тюрьмах. По словам Зияда Сабсаби, там также остаются около сорока россиянок, вовлеченных экстремистами в деятельность "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой террористической организации в России запрещена). Отмечалось, что женщины выезжали в Ирак из различных регионов РФ - столицы, Дагестана, Ингушетии, Чечни, Поволжья и Сибири.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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