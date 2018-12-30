Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Финляндии трагически погибла семья с ребенком из РФ

30.12.2018 17:47

Фото: inforos.ru



На севере Финляндии в результате дорожной аварии погибли трое российских граждан, передает портал Yle.



Легковой автомобиль, в котором находилась семья с ребенком из РФ, врезался в грузовик близ Оулу.



Трагический инцидент случился в минувшую субботу, 29 декабря, в окрестностях города Оулу, который находится на севере Финляндии. Примерно в 15 часов по местному времени в экстренные службы поступил сигнал о смертельном ДТП. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля допустил выезд на встречную полосу, где машина врезалась в грузовик. Первоначально полицейские, прибывшие к месту ЧП, обнаружили в автомобиле тела двух взрослых. Погибшим было около тридцати лет.



Позднее, когда спасатели демонтировали транспортное средство, обнаружилось, что на заднем сиденье находился ребенок школьного возраста. От полученных в аварии травм он также скончался на месте.



Местные власти подтвердили, что все погибшие являются гражданами РФ. Отмечается, что российских дипломатов уже официально уведомили о трагическом происшествии. По факту ЧП проводится проверка. В полиции заявили, что пока не могут сделать выводов о причинах аварии. Несмотря на плохую погоду и скользкую дорогу, хорошие зимние шины на колесах автомобиля вполне могли обеспечить безопасность вождения, констатировали финские правоохранители.



Автор: Злата Богатова

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