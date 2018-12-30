ИнтерНовости - новости в стране и мире
Анджелина Джоли задумалась о карьере политика
Анджелина Джоли задумалась о карьере политика
Порошенко вдвое расширил зону морского контроля Украины
Порошенко вдвое расширил зону морского контроля Украины
В BlaBlaCar подтвердили информацию об исчезновении москвички, отправившейся с попутчиком в Тулу
В BlaBlaCar подтвердили информацию об исчезновении москвички, отправившейся с попутчиком в Тулу
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Видео: Попутчик клиентки Blablacar признался в ее убийствеВидео: Попутчик клиентки Blablacar признался в ее убийстве
В Подмосковье прибыл спецрейс с российскими детьми, которые находились в тюрьмах ИракаВ Подмосковье прибыл спецрейс с российскими детьми, которые находились в тюрьмах Ирака
В центре Петербурга после ДТП автомобиль сбил шестерых пешеходовВ центре Петербурга после ДТП автомобиль сбил шестерых пешеходов
В ДРК растет число жертв новой вспышки ЭболыВ ДРК растет число жертв новой вспышки Эболы
В Финляндии трагически погибла семья с ребенком из РФВ Финляндии трагически погибла семья с ребенком из РФ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трамп возложил ответственность за гибель детей из Гватемалы на демократов


30.12.2018 14:40
Трамп возложил ответственность за гибель детей из Гватемалы на демократов Фото: sibnovosti.ru

В смерти детей, прибывших в Соединенные Штаты из Гватемалы, повинны демократы, заявил американский президент Дональд Трамп.

Как написал глава США на своей странице в Twitter, причиной трагических инцидентов является миграционная политика.

По мнению американского президента, демократы ответственны за гибель двоих маленьких уроженцев Гватемалы, которые ранее прибыли в Соединенные Штаты вместе со своими родителями. Как заявил Дональд Трамп, истинной причиной ситуаций, "которые приводят к смерти людей на границе", является миграционная политика демократов.

Глава США подчеркнул, что выходцы из других стран решаются на рискованные путешествия, предполагая, "что могут нелегально проникнуть к нам". Однако они не смогут этого сделать, и "если бы стена была возведена", таких попыток бы не предпринималось. Американский президент также отметил, что в обоих случаях дети почувствовали себя плохо еще до того, как попали к пограничникам. Трамп рассказал, что отец погибшей девочки не давал ей пить на протяжении нескольких суток. В результате ребенок скончался от шока, вызванного сильным обезвоживанием организма.

В декабре двое детей скончались во время попыток попасть в Соединенные Штаты вместе с родителями. Помимо девочки, о которой напомнил в своем сообщении американский лидер, в ночь на 25 декабря в одной из больниц штата Нью-Мексико от простуды умер восьмилетний мальчик.

Напомним, около месяца назад Трамп назвал "очень безопасным" слезоточивый газ, применявшийся пограничниками против детей мигрантов. При этом американский лидер задался вопросом, почему люди брали с собой детей, зная о том, что на границе могут использоваться такого рода средства.

Согласно данным официальной статистики, с начала текущего года свыше 260 нелегальных мигрантов погибли во время попыток пересечь южную границу США. Большая часть этих людей являлась уроженцами Мексики.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Керчи начались занятия в уцелевшем после октябрьской трагедии крыле политехаВ Керчи начались занятия в уцелевшем после октябрьской трагедии крыле политеха
В центре Лондона появилась бронзовая Баба ЯгаВ центре Лондона появилась бронзовая Баба Яга
Times: Киев закрывает глаза на связи с ИГ воюющих в Донбассе боевиковTimes: Киев закрывает глаза на связи с ИГ воюющих в Донбассе боевиков
Принцу Чарльзу нравятся русские церковные песнопенияПринцу Чарльзу нравятся русские церковные песнопения
Около Бурейской ГЭС выявлена тепловая аномалияОколо Бурейской ГЭС выявлена тепловая аномалия

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 807


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru