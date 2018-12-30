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Трамп возложил ответственность за гибель детей из Гватемалы на демократов
30.12.2018 14:40
Фото: sibnovosti.ru
В смерти детей, прибывших в Соединенные Штаты из Гватемалы, повинны демократы, заявил американский президент Дональд Трамп.
Как написал глава США на своей странице в Twitter, причиной трагических инцидентов является миграционная политика.
По мнению американского президента, демократы ответственны за гибель двоих маленьких уроженцев Гватемалы, которые ранее прибыли в Соединенные Штаты вместе со своими родителями. Как заявил Дональд Трамп, истинной причиной ситуаций, "которые приводят к смерти людей на границе", является миграционная политика демократов.
Глава США подчеркнул, что выходцы из других стран решаются на рискованные путешествия, предполагая, "что могут нелегально проникнуть к нам". Однако они не смогут этого сделать, и "если бы стена была возведена", таких попыток бы не предпринималось. Американский президент также отметил, что в обоих случаях дети почувствовали себя плохо еще до того, как попали к пограничникам. Трамп рассказал, что отец погибшей девочки не давал ей пить на протяжении нескольких суток. В результате ребенок скончался от шока, вызванного сильным обезвоживанием организма.
В декабре двое детей скончались во время попыток попасть в Соединенные Штаты вместе с родителями. Помимо девочки, о которой напомнил в своем сообщении американский лидер, в ночь на 25 декабря в одной из больниц штата Нью-Мексико от простуды умер восьмилетний мальчик.
Напомним, около месяца назад Трамп назвал "очень безопасным" слезоточивый газ, применявшийся пограничниками против детей мигрантов. При этом американский лидер задался вопросом, почему люди брали с собой детей, зная о том, что на границе могут использоваться такого рода средства.
Согласно данным официальной статистики, с начала текущего года свыше 260 нелегальных мигрантов погибли во время попыток пересечь южную границу США. Большая часть этих людей являлась уроженцами Мексики.
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