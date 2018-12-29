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В Улан-Удэ четыре человека погибли при крушении вертолета
14:00
Фото: rambler.ru
В Бурятии четыре человека погибли в результате крушения вертолета, передает РИА Новости. Установлено, что владельцем разбившегося летательного аппарата являлся Сергей Рогов, которому принадлежал торгово-развлекательный центр "Пиплс парк". В момент ЧП бизнесмен находился на борту.
Обстоятельства катастрофы выясняются. По факту гибели четырех человек уже возбудили уголовное дело. к расследованию приступили представители Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР, отмечает агентство. Личность погибших устанавливается.
Согласно имеющимся на этот час данным, трагедия произошла примерно в 10 часов по местному времени (5 по Москве) в лесу на территории Верхней Березовки, у въезда в Улан-Удэ со стороны Баргузинского тракта. Вертолет Agusta A119, поднявшийся в воздух в Березовке, первоначально направлялся в расположенный в Еравнинском районе Сосновоозерск, но пилоту не удалось сесть из-за плохой погоды.
Приняв решение возвратиться в Улан-Удэ, пилот не смог осуществить посадку. В момент приземления вертолет потерпел крушение. Судя по кадрам, распространившимся в Сети, после удара вертолет воспламенился и выгорел практически полностью.
В республиканском главке МЧС заявили, что к месту катастрофы были направлены пожарные. В ликвидации огня было задействовано десять сотрудников и четыре единицы спецтехники.
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