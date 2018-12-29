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В Нью-Йорке за похищение несовершеннолетних арестовали членов еврейской секты
00:51
Фото: mypage.ru
В Соединенных Штатах арестовали членов ультраортодоксальной еврейской секты "Лев Тахор" по обвинению в похищении подростков.
Как передает BBC, жертвами преступления стали юные жители Нью-Йорка - двенадцатилетний мальчик и его четырнадцатилетняя сестра.
Секта "Лев Тахор", насчитывающая свыше двухсот последователей, сейчас базируется на территории Гватемалы, куда переехала четыре года назад из Канады. Причиной этого стал интерес со стороны правоохранительных органов - сектантов заподозрили в жестоком обращении с детьми и даже организации детских браков.
По данным The Times of Israel, мать похищенных подростков является дочерью основателя секты Шломо Хельбранса. В прошлом женщина также состояла в "Лев Тахор", однако ей удалось сбежать из этой ультраортодоксальной организации.
Отмечается, что злоумышленники, похитившие подростков, намеревались вывезти их обратно в Гватемалу и уже успели достичь Мексики. Но полиция смогла вернуть брата и сестру матери.
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