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Венсан Кассель скоро вновь станет отцом


29.12.2018 22:56
Венсан Кассель скоро вновь станет отцомФото: lapsi.al

Французский актер Венсан Кассель, в минувшем августе сочетавшийся браком с 21-летней темнокожей моделью Тиной Кунаки, ждет ребенка. Малыш станет первенцем для супруги 52-летнего артиста, который уже воспитывает двух детей, рожденных актрисой Моникой Беллуччи.

Как сообщает The Daily Mail, вероятно, пара сыграла свадьбу именно из-за беременности. Теперь же в аэропорту Орли предположения журналистов подтвердились - Тина Кунаки продемонстрировала весьма заметный животик, который был обтянут кашемировой водолазкой. Официальных заявлений о том, что пара ожидает рождения ребенка пока не последовало. Вскоре после бракосочетания с Венсаном Касселем темнокожая модель перестала делиться с многочисленными подписчиками откровенными фото в бикини и новостями о личной жизни.

Старшим детям Касселя - дочерям Дэви и Леони, которые появились на свет, когда актер был женат на Монике Беллуччи, уже исполнилось четырнадцать и восемь. Почему распался звездный брак, длившийся более десяти лет, по прежнему остается лишь догадываться - супруги разрыв предпочитают не комментировать. В СМИ пишут о том, что в отношениях пары всегда было очень много свободы, однако Кассель пользовался доверием жены слишком беззастенчиво, и ее терпению наступил конец.

На сегодняшний день 54-летнюю Монику Беллуччи связывают романтические отношения с 36-летним художником Николя Лефевром. Судя по фото, где пара запечатлена целующейся в Париже, актриса очень счастлива с новым избранником.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 287

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