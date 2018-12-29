|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Дед Мороз сожалеет, что в этом году не сможет встретиться с Йоулупукки
29.12.2018 19:23
Фото: ruffnews.ru
В этом году не будет организована традиционная предновогодня встреча Деда Мороза и его финского коллеги Йоулупукки.
Причиной отмены праздничного мероприятия стали антироссийские санкции, повлиявшие на двусторонние связи, сообщает РИА Новости.
По словам Чунозерского Деда Мороза, из-за ограничений, введенных ранее Западом, постепенно сворачивается сотрудничество с норвежскими и финскими заповедниками. Традиционная встреча в этом году не будет организована в связи с санкциями, которые сказались на отношениях с иностранными партнерами, посетовал живущий в Лапландском заповеднике Дед Мороз.
В прошлом российский и финский деды морозы на протяжении многих лет проводили встречи накануне Нового года. Помимо обмена поздравлениями на границе, Йоулупукки совершал визиты в Лапландский заповедник, чтобы обсудить с российским коллегой вопросы, касающиеся Лапландии.
Выразив сожаление из-за того, что встреча с финским Йоулупукки не состоится, Дед Мороз отметил, что в Лапландии живут представители одной коренной народности – лопари или саамы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|