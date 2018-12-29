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В Пакистане пранкера убили во время съемок очередного розыгрыша


29.12.2018 18:47
В Пакистане пранкера убили во время съемок очередного розыгрышаФото: Rana Zuhair

В Пакистане застрелили YouTube-пранкера Рану Зухайра, когда он пытался совершить очередной розыгрыш.

Как пишет  газета Pakistan Today, молодой человек изображал привидение.

Рана Зухайр в парке изображал приведение с простыней на голове. Когда пранкер приблизился к семейству, попытавшись их напугать, раздался выстрел. Как оказалось, одному из членов семьи, проводившей время в парке, шутка не показалась смешной. От полученного ранения молодой человек скончался на месте.

Уточняется, что полицейские задержали двух приятелей пранкера, которые вместе с ним вели YouTube-канал Lahori Vines. Молодых людей взяли под стражу - им предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству Зухайры.

Канал Lahori Vines, запущенный лишь в минувшем ноябре, еще не успел завоевать широкой аудитории. В течение последних двух месяцев материалы просмотрели около 120 тысяч раз. Среди публикаций - съемки разнообразных уличных пранков. В частности, молодые люди записывали ролики о реакции людей на то, что их передразнивают.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 148

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