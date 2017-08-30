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В Москве пойман подозреваемый в убийстве топ-менеджера нефтяной компании
18:09
Фото: vk.me
Столичная полиция задержала молодого человека по подозрению в убийстве учредителя компании-подрядчика "Лукойла".
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей СКР, предполагаемый киллер - мужчина 1985 года рождения. Сейчас с ним работают следователи.
Подозреваемого в покушении на учредителя компании-подрядчика "Лукойла" удалось поймать в самые кратчайшие сроки благодаря грамотно спланированным мероприятиям, которые сотрудники правоохранительных органов Москвы осуществляли совместно с представителями СКР, отметили в ведомстве.
ЧП случилось минувшей ночью в одном из домов по улице Гарибальди, где обнаружили тело 61-летнего мужчины с явными признаками криминальной смерти. Причиной гибели стали многочисленные колото-резаные раны в области туловища. Позднее стало известно, что погибший мужчина является Шалвой Шаляховым. В прошлом он входил в совет директоров компании "Мастер-Нефть".
Киллер атаковал свою жертву, когда Шаляхов находился в лифтовом холле дома. От полученных ранений потерпевший погиб на месте. Судя по записям, которые были сделаны установленными в здании камерами видеонаблюдения, лицо нападавшего закрывала медицинская маска. Однако это не помешало полицейским уже через несколько часов установить личность, а затем и местонахождение подозреваемого.
Расследование по уголовному делу, которое уже возбудили по факту убийства, сейчас активно продолжается.
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