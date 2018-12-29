Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Гватемале гражданина РФ за подделку документов приговорили к семи годам тюрьмы

29.12.2018 16:37

Фото: volyninfo.com



В Гватемале вынесен приговор по делу россиянина Игоря Биткова.



Как передает РИА Новости, гражданина РФ признали виновным в подделке документов и приговорили к семи годам лишения свободы.



В ходе судебного разбирательства Игорь Битков решительно отвергал свою причастность к инкриминируемым ему преступлениям и заявлял о том, что якобы "стал жертвой мафии", которая действует при содействии сотрудников Национального миграционного института страны.



Приговор Биткову вынесла судья Сара Йок , изучившая представленные прокуратурой материалы дела. В постановлении указано, что россиянина должны выслать из Гватемалы, как только он отсидит срок. Но в действительности Биткова могут депортировать только после того, как власти рассмотрят его просьбу о предоставлении статуса беженца. Вплоть до 8 января, на которое намечено новое судебное заседание по его делу и будет утвержден приговор, Биткову предстоит оставаться под домашним арестом.



Биткова арестовали еще в 2015 году. Позднее он был осужден на девятнадцать лет лишения свободы с выплатой 100 тысяч кецалей (более 13,5 тысяч долларов) в качестве штрафа. К ответственности в прошлом также привлекали его супругу Ирину и дочь Анастасию, но позже Конституционный суд приговор отменил. Дела Битковых , согласно решению вышестоящей инстанции, начали разбирать отдельно.



Стоит отметить, что на родине Биткова и его супругу Ирину, которые являлись акционерами Северо-Западной лесопромышленной компании ( СЗЛК ) и покинули РФ в 2008 году, через три года после отъезда в Гватемалу объявили в федеральный и международный розыск. По версии следствия, руководство СЗЛК нарушило закон, когда объявило о дефолте . Помимо этого, супругов заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ряда источников, одно из предприятий, входивших в состав СЗЛК , осталось должно крупнейшим банкам России в общей сложности свыше 6 миллиарда рублей.



Автор: Злата Богатова

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