|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Иркутском в ДТП погибла женщина, в больницу доставлены двое взрослых и двое детей
12:48
Фото: livejournal.com
В Иркутской области один человек погиб и четверо получили ранения в результате ДТП.
В числе пострадавших - двое детей, которые были доставлены в больницы с серьезными травмами, передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.
Как стало известно, смертельная авария произошла в населенном пункте Маркова Иркутского района, где примерно в 11 часов утра по местному времни (6 по Москве), столкнулись машины "Мазда Демио" и "Тойта Королла". ЧП случилось на улице Промышленной.
От полученных травм погибла тридцатилетняя женщина, находившаяся за рулем "Мазды", рассказали полицейские. Второго водителя доставили в больницу с тяжелыми ранениями. В медицинские учреждения также попали два ребенка, в том числе, годовалый малыш, ехавший вместе с погибшей женщиной.
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной ДТП мог стать выезд на встречную полосу, допущенный водителем одной из машин.
В Минздраве Иркутской области, подтвердив информацию о госпитализации четырех человек, отметили, что второму ребенку десять лет. Состояние всех пострадавших врачи сейчас оценивают как тяжелое. По данным ведомства, дети находятся на лечении в Ивано-Матренинской больнице, а взрослые - в Иркутской областной больнице, передает агентство "Интерфакс-Сибирь".
Как подчеркнули в региональном ведомстве, врачи "скорой" прибыли к месту аварии уже через минуту после вызова. Благодаря этому удалось спасти жизни пострадавших.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|