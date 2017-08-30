Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Иркутском в ДТП погибла женщина, в больницу доставлены двое взрослых и двое детей

12:48

Фото: livejournal.com



В Иркутской области один человек погиб и четверо получили ранения в результате ДТП.



В числе пострадавших - двое детей, которые были доставлены в больницы с серьезными травмами, передают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского главка.



Как стало известно, смертельная авария произошла в населенном пункте Маркова Иркутского района, где примерно в 11 часов утра по местному времни (6 по Москве), столкнулись машины "Мазда Демио" и "Тойта Королла". ЧП случилось на улице Промышленной.



От полученных травм погибла тридцатилетняя женщина, находившаяся за рулем "Мазды", рассказали полицейские. Второго водителя доставили в больницу с тяжелыми ранениями. В медицинские учреждения также попали два ребенка, в том числе, годовалый малыш, ехавший вместе с погибшей женщиной.



Согласно предварительным выводам экспертов, причиной ДТП мог стать выезд на встречную полосу, допущенный водителем одной из машин.



В Минздраве Иркутской области, подтвердив информацию о госпитализации четырех человек, отметили, что второму ребенку десять лет. Состояние всех пострадавших врачи сейчас оценивают как тяжелое. По данным ведомства, дети находятся на лечении в Ивано-Матренинской больнице, а взрослые - в Иркутской областной больнице, передает агентство "Интерфакс-Сибирь".



Как подчеркнули в региональном ведомстве, врачи "скорой" прибыли к месту аварии уже через минуту после вызова. Благодаря этому удалось спасти жизни пострадавших.



Автор: Злата Богатова

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