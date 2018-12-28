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Под Хабаровском на поселок сошла лавина: погибли два человека


11:43
Под Хабаровском на поселок сошла лавина: погибли два человекаФото: mchs.gov.ru

В поселке Многовершинный Хабаровского края в результате схода лавины погибли два человека.

В Сети распространился видеоматериал, сделанный очевидцами. Судя по этим кадрам, снежная масса полностью заполнила первый этаж здания, блокировав двери.

В общей сложности под лавиной оказались одиннадцать человек. К настоящему времени, заявили представители местных властей, все они спасены. Сотрудникам экстренных служб удалось отыскать живым последнего из группы работников горнодобывающего предприятия.

Ранее была подтверждена информация о гибели двух человек. Одного из них нашли, когда мужчина уже не подавал признаков жизни, другой скончался в больнице.

По факту случившегося проводят проверку следственные органы региона. В ходе начатого разбирательства выяснилось, что сначала под завалом оказался один человек. На помощь сотруднику предприятия, находившемуся в тот момент на компрессорной станции, сразу же устремились девять коллег. На группу из девяти работников "Многовершинного" по пути сошла вторая лавина.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 154

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