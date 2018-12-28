|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Под Хабаровском на поселок сошла лавина: погибли два человека
11:43
Фото: mchs.gov.ru
В поселке Многовершинный Хабаровского края в результате схода лавины погибли два человека.
В Сети распространился видеоматериал, сделанный очевидцами. Судя по этим кадрам, снежная масса полностью заполнила первый этаж здания, блокировав двери.
В общей сложности под лавиной оказались одиннадцать человек. К настоящему времени, заявили представители местных властей, все они спасены. Сотрудникам экстренных служб удалось отыскать живым последнего из группы работников горнодобывающего предприятия.
Ранее была подтверждена информация о гибели двух человек. Одного из них нашли, когда мужчина уже не подавал признаков жизни, другой скончался в больнице.
По факту случившегося проводят проверку следственные органы региона. В ходе начатого разбирательства выяснилось, что сначала под завалом оказался один человек. На помощь сотруднику предприятия, находившемуся в тот момент на компрессорной станции, сразу же устремились девять коллег. На группу из девяти работников "Многовершинного" по пути сошла вторая лавина.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|