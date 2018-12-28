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Жителям Петропавловска-Камчатского советуют посидеть дома
10:37
Фото: obozrevatel.com
Администрация Петропавловска-Камчатского рекомендовала местным жителям воздержаться от выхода на улицу, передает ТАСС.
Согласно прогнозам синоптиков, в городе ожидается сильная метель, которая будет сопровождаться порывами ветра со скоростью до 17 м/с.
Жителям Петропавловска-Камчатского советуют не выходить на улицу из-за плохой погоды. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальном портале местной администрации. В тексте говорится об опасности, которую в ближайшее время могут представлять любые плохо закрепленные предметы, учитывая сильные порывы ветра.
Руководству предприятий краевой столицы при этом рекомендуется самим принимать решения, которые позволят оставаться работникам дома вплоть до середины дня.
Как передает камчатский гидрометцентр, с утра в столице региона может наблюдаться сильная метель. Скорость порывов штормового ветра может составлять до 17 м/с.
На протяжении последних дней в Петропавловске-Камчатском сохраняются обильные снегопады, коммунальщики не успевают приводить территорию в порядок. Сейчас в городе остается затрудненным транспортное движение, включая общественные виды, отмечается плохая видимость.
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