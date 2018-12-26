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Женская сеть myJulia.ru
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Марат Башаров снова жестоко избил жену
13:24
Фото: Getty Images
Известный российский актер и телеведущий Марат Башаров вновь жестоко избил жену.
О том, что случилось в звездном семействе, рассказал брат Елизаветы Башаровой Федор. По его словам, женщине потребовалась помощь медиков.
Как рассказал журналистам брат супруги Марата Башарова Федор, телеведущий вновь поднял руку на жену. всю ночь Лиза и ее мама провели в трампункте, теперь она спит после перенесенного стресса. Елизавете всю ночь пришлось провести в больнице. Как полагают врачи, в результате удара у нее может быть сломан нос. По словам Федора, сейчас Лиза спит, пытаясь восстановиться после перенесенного стресса.
В прошлом Елизавете Башаровой уже приходилось обращаться в больницы после того, как ее муж проявлял свой буйный нрав. Оказалось, родственники предпочитали молчать о такого рода инцидентах, однако чаша терпения переполнилась.
Страдали от рукоприкладства артиста и другие его жены, в частности, дочь двоюродного брата Эммануила Виторгана, молодая успешная актриса Екатерина Архарова. Напомним, она вышла замуж за Башарова летом 2014 года, а уже через несколько месяцев страна обсуждала ЧП в звездном семействе.
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