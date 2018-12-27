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В убийстве московского таксиста подозревают 25-летнего инженера


27.12.2018 12:59
В убийстве московского таксиста подозревают 25-летнего инженераФото: vk.me

Сотрудники столичной полиции задержали 25-летнего местного жителя по подозрению в убийстве таксиста.

Преступление совершено в самом центре Москвы. Как считают следователи, злоумышленник схватился за нож во время стихийно возникшей ссоры.

Как рассказала официальный представитель столичного ГСУ СКР Юлия Иванова, подозреваемый, находясь в такси, повздорил с водителем. Машина в тот момент находилась около улицы Крымский вал. В ходе конфликта мужчина ударил водителя такси ножом в область шеи. Пострадавший от полученной травмы умер на месте.

По словам Юлии Ивановой, после задержания подозреваемый признался, что ссора произошла из-за малозначительного повода, передает агентство "Интерфакс".

Представительница следственного ведомства также сообщила, что в убийстве таксиста подозревается 25-летний инженер одного из научно-производственных центров Москвы.

Автор: Злата Богатова

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