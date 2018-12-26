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В Нижнем Новгороде погибла семья из трех человек
26.12.2018 21:06
Фото: rl0.ru
Полиция Нижнего Новгорода выясняет обстоятельства гибели семьи из трех человек.
Как передают российские СМИ со ссылкой на региональное СУ СКР, трагедия случилась в минувшие выходные в одном из домов по улице Бекетова.
Сигнал в экстренные службы поступил от соседей, которые обнаружили тела трех человек. К моменту прибытия сотрудников полиции супруги, 68 и 67 лет, а также их 43-летний сын, уже не подавали признаков жизни. Согласно предварительным выводам экспертов, явных следов убийства замечено не было.
В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что квартира была оборудована газовыми колонкой и плитой, которые в момент ЧП оставались включенными. Обследование общедомовых вентиляционных коммуникаций каких-либо нарушений не выявило. Однако хозяева, выяснили следователи, в прошлом сами установили некую вентиляцию, не соответствующую проектным документам.
По факту гибели трех человек возбудили уголовное дело, расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.
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