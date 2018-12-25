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Чиновница Глацких, высказавшаяся о молодежной политике, подала в отставку


17:15
Чиновница Глацких, высказавшаяся о молодежной политике, подала в отставкуФото: vk.me

Чиновница Ольга Глацких, в прошлом возглавлявшая департамент молодежной политики Свердловской области, подает в отставку.

Напомним, бывшая олимпийская чемпионка на встрече с юными волонтерами в Кировграде заговорила о том, что государство "ничего не должно" молодому поколению россиян.

Как пишут российские СМИ, ставшая широко известной после высказываний о молодежной политике страны чиновница решила уйти в отставку. Информацию об уходе Глацких уже подтвердили в департаменте информационной политики региона. Подчеркивается, что чиновница уже написала заявление, и ее она считает свое решение обдуманным.

Ранее в прессе появились публикации о том, что Глацких претендовала на бюджетную субсидию на приобретение квартиры в личную собственность, несмотря на имеющееся у нее жилье (оно находится в другом регионе). При этом в соответствующий список чиновницу внесли уже после того, как ее имя оказалось в центре крупного скандала.

Напомним, во время встречи с юными волонтерами высокопоставленная чиновница заявила о том, что им не стоит рассчитывать на государство, ведь оно молодежи "в принципе ничего не должно". По словам Глацких, родителей "никто не просил рожать" детей, поэтому лишь они несут ответственность за подрастающее поколение.

Оскандалившаяся уральская чиновница ранее заявила о том, что совесть не позволяет ей покинуть пост и неоднократно пыталась извиниться за необдуманное высказывание. При этом Глацких подчеркивала, что она не только глава департамента, но и человек, поэтому имеет право на ошибку.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 170

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