Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Иркутский губернатор поддержал появление на Ольхоне "Хранителя Байкала"

26.12.2018 10:21

Фото: frida-finearts.eu



Иркутский губернатор поддержал установку "Хранителя Байкала" на острове Ольхон.



Скульптура "Хранитель Байкала" Даши Намдакова, появившаяся у мыса Хобой, способна положительно повлиять на развитие экотуризма, считает глава региона Сергей Левченко.



По словам руководителя региона, установка культурного объекта станет отправной точкой для организации самых разнообразных мероприятий. Как отметил Сергей Левченко, установка скульптуры, идея которой ранее вызвала неоднозначную оценку у местных жителей, окажет позитивное воздействие на развитие "культурного, экологического и событийного туризма".



На эту тему глава региона говорил в ходе встречи с режиссером Сергеем Мирошниченко, снимающим документальный фильм об этих местах. По словам Сергея Левченко, возле "Хранителя Байкала", который появится на острове Ольхон, в будущем можно будет организовывать выставки и фестивали, концертные выступления. Работы по облагораживанию территории предполагается начать весной.



Губернатор подчеркнул, что творениям Даши Намдакова ранее не раз давали самые высокие оценки на разном уровне. В частности, работы занимали центральное место на юбилейных "Днях Иркутской области в Москве", проводившихся в столице в прошлом году в рамках выставки "Земля у Байкала". Публика реагировала на них с восхищением, отметил Левченко.



Установка бронзового "Хранитель Байкала", представляющего собой 7,5-метровое древнее дерево с выступающим на широком стволе ликом и кроной из толстых ветвей, согласована с ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". Скульптура появилась на северной оконечности Ольхона, которая считается у жителей региона сакральным местом, 13 декабря этого года. Для творения Даши Намдакова выбрали место, расположенное на расстоянии около полутора километров от населенного пункта Узуры.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 26.12.2018 00:10 В центре Лондона появилась бронзовая Баба Яга

В центре Лондона появилась бронзовая Баба Яга 25.12.2018 08:41 Музей Рерихов совсем скоро переедет на ВДНХ

Музей Рерихов совсем скоро переедет на ВДНХ 25.12.2018 06:41 Названы причины внезапного исчезновения шумерской цивилизации

Названы причины внезапного исчезновения шумерской цивилизации 24.12.2018 23:11 В московской квартире, где арестовали Солженицына, открылся музей писателя

В московской квартире, где арестовали Солженицына, открылся музей писателя 22.12.2018 19:20 В Мариинском театре проходит фестиваль «Лики современного пианизма»