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Иркутский губернатор поддержал появление на Ольхоне "Хранителя Байкала"
26.12.2018 10:21
Фото: frida-finearts.eu
Иркутский губернатор поддержал установку "Хранителя Байкала" на острове Ольхон.
Скульптура "Хранитель Байкала" Даши Намдакова, появившаяся у мыса Хобой, способна положительно повлиять на развитие экотуризма, считает глава региона Сергей Левченко.
По словам руководителя региона, установка культурного объекта станет отправной точкой для организации самых разнообразных мероприятий. Как отметил Сергей Левченко, установка скульптуры, идея которой ранее вызвала неоднозначную оценку у местных жителей, окажет позитивное воздействие на развитие "культурного, экологического и событийного туризма".
На эту тему глава региона говорил в ходе встречи с режиссером Сергеем Мирошниченко, снимающим документальный фильм об этих местах. По словам Сергея Левченко, возле "Хранителя Байкала", который появится на острове Ольхон, в будущем можно будет организовывать выставки и фестивали, концертные выступления. Работы по облагораживанию территории предполагается начать весной.
Губернатор подчеркнул, что творениям Даши Намдакова ранее не раз давали самые высокие оценки на разном уровне. В частности, работы занимали центральное место на юбилейных "Днях Иркутской области в Москве", проводившихся в столице в прошлом году в рамках выставки "Земля у Байкала". Публика реагировала на них с восхищением, отметил Левченко.
Установка бронзового "Хранитель Байкала", представляющего собой 7,5-метровое древнее дерево с выступающим на широком стволе ликом и кроной из толстых ветвей, согласована с ФГБУ "Заповедное Прибайкалье". Скульптура появилась на северной оконечности Ольхона, которая считается у жителей региона сакральным местом, 13 декабря этого года. Для творения Даши Намдакова выбрали место, расположенное на расстоянии около полутора километров от населенного пункта Узуры.
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