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В Китае могут отменить наказание за проституцию


26.12.2018 09:11
В Китае могут отменить наказание за проституцию Фото: cekc.mn

Власти Китая предполагают отменить наказание за занятие проституцией.

Согласно действующему в КНР законодательству, женщинам, уличенным в предоставлении такого рода услуг, как и их клиентам, сейчас грозить определенный срок лишения свободы и специальные курсы по перевоспитанию.

Как стало известно, китайские власти рассматривают возможность изменения действующих правил. Предполагается, что применение наказания и перевоспитания в отношении лиц, уличенных в проституции, и их клиентов будет отменено. Об этом пишут китайские СМИ, цитируя подготовленный комитетом по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) доклад.

Сейчас в Пекине проходит очередная сессия ПК ВСНП. В ходе обсуждений было принято решение о поручении компетентным органам приступить к разработке проекта преобразований национального законодательства. Как заявил вице-председатель Всекитайской ассоциации адвокатов Чжу Чжэнфу, предполагается, что законодатели смогут отказаться от положений, способных ущемлять гражданские свободы. Вероятно, поправки, касающиеся проституции, могут принять уже в субботу, 29 декабря, когда состоится закрытие сессии ПК ВСНП.

На сегодняшний день работницам интимной сферы, которые занимаются этой деятельностью на территории КНР, также как и их клиентам, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от полугода до двух лет, а также обязательные курсы, предназначенные для перевоспитания женщин и мужчин.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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