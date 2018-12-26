Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае могут отменить наказание за проституцию

26.12.2018 09:11

Фото: cekc.mn



Власти Китая предполагают отменить наказание за занятие проституцией.



Согласно действующему в КНР законодательству, женщинам, уличенным в предоставлении такого рода услуг, как и их клиентам, сейчас грозить определенный срок лишения свободы и специальные курсы по перевоспитанию.



Как стало известно, китайские власти рассматривают возможность изменения действующих правил. Предполагается, что применение наказания и перевоспитания в отношении лиц, уличенных в проституции, и их клиентов будет отменено. Об этом пишут китайские СМИ, цитируя подготовленный комитетом по юридическим вопросам Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) доклад.



Сейчас в Пекине проходит очередная сессия ПК ВСНП. В ходе обсуждений было принято решение о поручении компетентным органам приступить к разработке проекта преобразований национального законодательства. Как заявил вице-председатель Всекитайской ассоциации адвокатов Чжу Чжэнфу, предполагается, что законодатели смогут отказаться от положений, способных ущемлять гражданские свободы. Вероятно, поправки, касающиеся проституции, могут принять уже в субботу, 29 декабря, когда состоится закрытие сессии ПК ВСНП.



На сегодняшний день работницам интимной сферы, которые занимаются этой деятельностью на территории КНР, также как и их клиентам, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от полугода до двух лет, а также обязательные курсы, предназначенные для перевоспитания женщин и мужчин.



Автор: Злата Богатова

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