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Трамп пожаловался, что ему приходится одному сидеть в Белом доме перед Рождеством


08:54
Трамп пожаловался, что ему приходится одному сидеть в Белом доме перед РождествомФото: focus.de

Глава американского государства Дональд Трамп посетовал, что вынужден сидеть один в Белом доме перед Рождеством. Президент Соединенных Штатов написал об этом в своем Twitter. По словам Трампа, он ожидает возвращения демократов, договорившихся о деньгах на заградительную стену на границе с Мексикой.

По словам американского лидера, ему приходится сидеть одному в Белом доме перед Рождеством, дожидаясь демократов, которые наконец смогут договориться о выделении денежных средств на строительство стены.

В минувшую субботу, 22 декабря, Федеральное правительство Соединенных Штатов частично остановило работу по причине того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Глава государства отказался его подписывать, если в него не войдут расходы на возведение заграждения на южной границе.

В результате американский президент решил не покидать Белый дом, вместо того, чтобы отправиться на виллу во Флориде и отметить Рождество. Трамп остался в Вашингтоне, рассчитывая на то, что сразу подпишет бюджет, как только он будет принят.

Напомним, около месяца назад глава Соединенных Штатов пригрозил навсегда закрыть границу с Мексикой. Как заявил тогда Дональд Трамп, власти соседнего государства должны любыми способами отправлять всех мигрантов, которые оказались на их территории, обратно в их страны.

Назвав многих из переселенцев "хладнокровными преступниками", американский президент призвал Мехико использовать самолеты, автобусы и любые другие средства. Свое сообщение Трамп решил закончить обращением к Конгрессу: "профинансируйте строительство стены!"

Автор: Злата Богатова

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