Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кузбассе двое мужчин погибли, катаясь на снегоходе по тонкому льду

24.12.2018 22:33

Фото: newsvo.ru



Кузбасские спасатели ищут тела мужчин, которые провалились под лед во время катания на снегоходе по поверхности водохранилища.



ЧП случилось в городе Белово в ночь на воскресенье, 23 декабря.



Как передают региональные СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб Кузбасса, в минувшие выходные трое мужчин отправились на водохранилище, расположенное близ Беловской ГРЭС, чтобы покататься на снегоходе. Лед оказался слишком тонким и сломался, после чего снегоход провалился в воду и затонул. Выбраться удалось лишь одному из мужчин, который смог самостоятельно доплыть до берега и сразу же обратился в МЧС.



Позднее спасшийся рассказал, что некоторое время слышал голоса своих спутников, пока находился в воде. Он заметил свет, горевший на одном из гаражей, которые стоят на берегу, и устремился в его направлении Мужчина плыл, пока не смог выйти на достаточно твердый лед.



К месту ЧП прибыла группа из девяти спасателей, в состав которой входят водолазы. Поисковые работы затрудняются заморозками - температура сейчас составляет около минус тридцати градусов. В региональном главке МЧС также отметили, что водолазам предстоит работать на глубине до пятнадцати метров.



По факту гибели мужчин проводят проверку следственные органы.



Автор: Злата Богатова

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