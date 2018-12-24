ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Индонезии растет число жертв цунами
В Индонезии растет число жертв цунами
В Индонезии до 373 человек возросло число жертв цунами
В Индонезии до 373 человек возросло число жертв цунами
В Кузбассе двое мужчин погибли, катаясь на снегоходе по тонкому льду
В Кузбассе двое мужчин погибли, катаясь на снегоходе по тонкому льду
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Около Бурейской ГЭС выявлена тепловая аномалияОколо Бурейской ГЭС выявлена тепловая аномалия
В Кузбассе двое мужчин погибли, катаясь на снегоходе по тонкому льдуВ Кузбассе двое мужчин погибли, катаясь на снегоходе по тонкому льду
Деми Ловато впервые отреагировала на публикации в СМИ о ее передозировкеДеми Ловато впервые отреагировала на публикации в СМИ о ее передозировке
Мужчина и женщина получили тяжелые травмы при нападении медведей, содержавшихся в клеткахМужчина и женщина получили тяжелые травмы при нападении медведей, содержавшихся в клетках
Эксперт усомнился в достоверности публикаций об убийстве геев в ЧечнеЭксперт усомнился в достоверности публикаций об убийстве геев в Чечне

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru
Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Кузбассе двое мужчин погибли, катаясь на снегоходе по тонкому льду


24.12.2018 22:33
В Кузбассе двое мужчин погибли, катаясь на снегоходе по тонкому льдуФото: newsvo.ru

Кузбасские спасатели ищут тела мужчин, которые провалились под лед во время катания на снегоходе по поверхности водохранилища.

ЧП случилось в городе Белово в ночь на воскресенье, 23 декабря.

Как передают региональные СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб Кузбасса, в минувшие выходные трое мужчин отправились на водохранилище, расположенное близ Беловской ГРЭС, чтобы покататься на снегоходе. Лед оказался слишком тонким и сломался, после чего снегоход провалился в воду и затонул. Выбраться удалось лишь одному из мужчин, который смог самостоятельно доплыть до берега и сразу же обратился в МЧС.

Позднее спасшийся рассказал, что некоторое время слышал голоса своих спутников, пока находился в воде. Он заметил свет, горевший на одном из гаражей, которые стоят на берегу, и устремился в его направлении Мужчина плыл, пока не смог выйти на достаточно твердый лед.

К месту ЧП прибыла группа из девяти спасателей, в состав которой входят водолазы. Поисковые работы затрудняются заморозками - температура сейчас составляет около минус тридцати градусов. В региональном главке МЧС также отметили, что водолазам предстоит работать на глубине до пятнадцати метров.

По факту гибели мужчин проводят проверку следственные органы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Богомаз: Чиновников, отправивших детей в Турцию за счет благотворителей, накажутБогомаз: Чиновников, отправивших детей в Турцию за счет благотворителей, накажут
В Кузбассе двое мужчин погибли, катаясь на снегоходе по тонкому льдуВ Кузбассе двое мужчин погибли, катаясь на снегоходе по тонкому льду
В Мариинском театре проходит фестиваль «Лики современного пианизма»В Мариинском театре проходит фестиваль «Лики современного пианизма»
Адвокат «ангарского маньяка» пытается обжаловать приговорАдвокат «ангарского маньяка» пытается обжаловать приговор
В Минобороны отреагировали на слухи о гибели главы ГРУ в Ливане В Минобороны отреагировали на слухи о гибели главы ГРУ в Ливане

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 806


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru