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Мужчина и женщина получили тяжелые травмы при нападении медведей, содержавшихся в клетках


24.12.2018 21:58
Мужчина и женщина получили тяжелые травмы при нападении медведей, содержавшихся в клеткахФото: achcity.com

Полиция Красноярского края проводит проверку по факту инцидента, в результате которого женщина потеряла руку.

По предварительным данным, пострадавшая пыталась покормить медведя через прутья клетки. ЧП случилось на туристической базе в Ачинске.

Как сообщает "Интерфакс-Сибирь", раненую женщину экстренно доставили в больницу Ачинска с серьезным ранением руки. Состояние пациентки оценивалось как тяжелое, поэтому врачи были вынуждены провести ампутацию конечности.

Со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава уточняется, что пострадавшую женщину привезли с туристической базы, на территории которой содержался медведь. Животное находилось в вольере. По предварительным данным, женщина решила покормить хищника, протянув ему что-то через прутья. В результате животное ее атаковало.

По факту случившегося также проводит проверку региональное управление Госохотнадзора.

Практически одновременно медведь травмировал мужчину в приморском Спасск-Дальнем. Как рассказали представители краевого главка МЧС, спасателей вызвали на территорию частного предприятия, которое расположено на окраине города. Прибыв по указанному адресу, сотрудники экстренных служб обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, который лежал около клетки с медведем.

Мужчину, пострадавшего в результате нападения хищника, экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у пациента тяжелые ранения головы. Информации о состоянии пока не поступало, известно лишь, что правоохранительные органы уже приступили к проверке по факту случившегося.

Автор: Злата Богатова

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