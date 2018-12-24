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Мужчина и женщина получили тяжелые травмы при нападении медведей, содержавшихся в клетках
24.12.2018 21:58
Фото: achcity.com
Полиция Красноярского края проводит проверку по факту инцидента, в результате которого женщина потеряла руку.
По предварительным данным, пострадавшая пыталась покормить медведя через прутья клетки. ЧП случилось на туристической базе в Ачинске.
Как сообщает "Интерфакс-Сибирь", раненую женщину экстренно доставили в больницу Ачинска с серьезным ранением руки. Состояние пациентки оценивалось как тяжелое, поэтому врачи были вынуждены провести ампутацию конечности.
Со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава уточняется, что пострадавшую женщину привезли с туристической базы, на территории которой содержался медведь. Животное находилось в вольере. По предварительным данным, женщина решила покормить хищника, протянув ему что-то через прутья. В результате животное ее атаковало.
По факту случившегося также проводит проверку региональное управление Госохотнадзора.
Практически одновременно медведь травмировал мужчину в приморском Спасск-Дальнем. Как рассказали представители краевого главка МЧС, спасателей вызвали на территорию частного предприятия, которое расположено на окраине города. Прибыв по указанному адресу, сотрудники экстренных служб обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, который лежал около клетки с медведем.
Мужчину, пострадавшего в результате нападения хищника, экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у пациента тяжелые ранения головы. Информации о состоянии пока не поступало, известно лишь, что правоохранительные органы уже приступили к проверке по факту случившегося.
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