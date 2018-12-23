Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эксперт усомнился в достоверности публикаций об убийстве геев в Чечне

21:40

Фото: pravmir.ru



В Чечне весной прошлого года были найдены тела Шото-Шамиля Акаева и Аюба Ибрагимова, пишет "Новая газета". Мужчины, задержанные и содержавшиеся в так называемой "тюрьме для геев", были убиты выстрелами в голову. Эксперты, прокомментировав публикацию, усомнились в достоверности информации.



Материал, появившийся в "Новой газете", попытался анализировать политолог Руслан Осташко. Своим мнением эксперт поделился в эфире программы "Вежливые люди", которая выходит на канале НТВ. По словам эксперта, либеральное издание ранее уже говорило о существовании некой "секретной тюрьмы" и массовых расправах над геями, которые якобы происходят в Чечне. Однако в действительности журналисты занимаются лишь фабрикацией расследования, получая гранты. Подчеркнув, что в достоверности публикаций "Новой" имеется масса сомнений, возмущенный Осташко разорвал газету прямо в студии.



В материале утверждается, что Шото-Шамиля Акаева и Аюба Ибрагимова нашли убитыми в конце марта прошлого года. Со ссылкой на доклад "Московского механизма" ОБСЕ, который был посвящен нарушениям прав человека в Чечне, уточняется, что у погибших имелись огнестрельные ранения головы. Ранее Акаева и Ибрагимова содержали в тюрьме, где находятся гомосексуалисты.



В докладе упоминаются свидетельства жителя Пермского края Максима Лапунова. Прожив на территории Чечни около двух лет, он жаловался на то, что пострадал от действий местных силовиков. Лапунов в своих показаниях рассказал о чеченцах, вместе с которыми он находился в подвале на протяжении более сорока дней. По его словам, Акаев и Ибрагимов подозревались в причастности к убийству.



В ходе следствия было установлено, что мужчины пропали в начале февраля прошлого года. В конце марта их нашли застреленными. В МВД Чечни заявили, что Акаев и Ибрагимов были нейтрализованы во время попытки нападения на сотрудников полиции. Однако журналисты утверждают, что мужчинам стреляли в затылок с достаточно близкого расстояния. Позднее было принято решение о прекращении проверка по факту обнаружения тел.



Автор: Злата Богатова

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