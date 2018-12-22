Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Богомаз: Чиновников, отправивших детей в Турцию за счет благотворителей, накажут

15:43

Фото: mtportal.ru



Брянских чиновников, которые отправили своих детей отдыхать в Турцию за средства благотворительного фонда, обязательно накажут, как и всех, кто причастен к это истории.



По данным РИА Новости, соответствующее заявление сделал глава региона Александр Богомаз.



Как подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз, административных работников из города Клинцы ожидает наказание.



В российских СМИ широко распространились сообщения о поездке детей в Турцию, которая состоялась в минувшем марте. Мероприятие было подготовлено для пятидесяти юных жителей города Клинцы благотворительным фондом им. российского посла Андрея Карлова. Дипломат, ставший жертвой покушения в Турции, родился в Клинцах. Поездку, организованную для детей-инвалидов и сирот, приурочили к присвоению имени посла одной из улиц в турецком Демре.



Как оказалось, среди сирот и инвалидов, отправившихся весной в Турцию, были и дети местных чиновников.



Комментируя случившееся, губернатор назвал действия чиновников "недопустимыми, в первую очередь, с моральной точки зрения". По словам Богомаза, выводы сделаны, но разбирательство продолжается. Замглавы администрации Клинцов Людмила Лубская снята с поста. Губернатор подчеркнул, что виновные и все, кто причастен к этому инциденту, будут наказаны.



Ранее Лубская в беседе с представителями местных СМИ была возмущена вопросом о том, почему среди сирот оказались дети чиновников. Как заявила замглавы администрации Клинцов, дети работников администрации тоже являются детьми города. Видеозапись, размещенная в Сети, вызвала обширный общественный резонанс.



Автор: Злата Богатова

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