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Во Франции число задержанных «желтых жилетов» увеличилось до 220
10:34
Фото: vk.me
Среди участников протестного движения, которых становится все меньше, остались "только самые жестокие люди", передают французские СМИ со ссылкой на госсекретаря при МВД страны Лорана Нуньеса.
По словам высокопоставленного чиновника, на сегодняшний день речь идет о 39 тысячах манифестантов, в том числе, двух тысячах в Париже.
Слабеющее движение "желтых жилетов" объединяет сейчас лишь тех, кто стремится к насилию, утверждает госсекретарь при МВД Франции Лоран Нуньес. Своим мнением чиновник поделился в в эфире телевизионного канала BFM. Нуньес также сообщил, что в общей сложности было задержано 220 человек, более восьмидесяти из которых остаются под стражей.
Массовые акции протеста не утихают в Париже и других городах Франции уже более месяца. Начиная с середины минувшего ноября "желтые жилеты" выражают недовольство из-за роста налогового бремени и цен.
Собираясь по субботам, когда состоятся общенациональные манифестации, участники акций протеста устраивали стычки с правоохранителями. Помимо столичного региона, довольно напряженная обстановка еще недавно сохранялась в Бордо, Нанте и нескольких других городах.
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