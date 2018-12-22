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Пропавший в Новокузнецке школьник найден погибшим
00:17
Фото: livejournal.com
В Кемеровской области найден погибшим подросток, не вернувшийся домой из школы.
Как передают местные СМИ, четырнадцатилетний юноша, поиски которого продолжались всю ночь, мог замерзнуть.
ЧП случилось в городе Новокузнецке, где ранее пропал школьник. После того, как в правоохранительные органы обратились обеспокоенные родители ребенка, начались поисковые мероприятия.
Юношу искали всю ночь, однако утром субботы его удалось найти лишь погибшим. Явных признаков криминальной смерти не выявлено. Предположительно, причиной смерти могло стать переохлаждение.
По факту гибели школьника сейчас проводят проверку следственные органы.
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