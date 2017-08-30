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Британские спецназовцы освободили захваченное мигрантами судно
10:36
Фото: amic.ru
В Великобритании обезврежены и задержаны мигранты, которые захватили итальянское грузовое судно Grande Tema
К инциденту, случившемуся около юго-восточного побережья королевства, причастны четверо выходцев из Африки.
Как указано в Twitter полицейского управления британского графства Эссекс, вечером минувшей пятницы, 21 декабря, операция по обеспечению безопасности судна была завершена. После задержания злоумышленников грузовой корабль доставляют в док в порту Тилбери.
Четверо мигрантов, уточняется в сообщении, были вооружены ножами и железными прутьями. Как передает газета The Sun, цитируя источники в британском правительстве, злоумышленники "сдались быстро".
По данным СМИ, операция была осуществлена спецназом Королевских ВМС Великобритании. Штурм судна начался сразу после того, как премьер-министр Тереза Мэй дала соответствующее разрешение.
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