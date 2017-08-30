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Арестован петербургский врач, обвиняемый в надругательстве над пациентками


09:02
Арестован петербургский врач, обвиняемый в надругательстве над пациенткамиФото: medikforum.ru

В Петербурге арестовали врача, который ранее был задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Жертвами анестезиолога становились пациентки, только что перенесшие операции под общим наркозом и потому находившиеся в бессознательном состоянии.

Ходатайство следственных органов рассматривал Ленинский районный суд города. Закрытое выездное заседание состоялось в Александровской больнице, передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. В результате было вынесено решение об аресте Армена Оганесяна 1960 года рождения, работавшего анестезиологом-реаниматологом.

Ранее Оганесяну предъявили обвинение в нескольких эпизодах преступлений, которые предусмотрены п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ. Задержанный вину в содеянном признавать отказывается. Отмечается, что подозреваемому после задержания стало плохо, мужчине потребовалась госпитализация. В настоящее время он остается в больнице под охраной.

Согласно материалам уголовного дела, в минувшую среду, 19 декабря, сразу несколько преступлений были совершены в одном из бюджетных медучреждений. Как полагают следователи, воспользовавшись беспомощным состоянием трех пациенток, которые еще находились под действием лекарственных препаратов для наркоза, подозреваемый в отношении двух из них совершил сексуального характера насильственные действия. Третью пациентку он изнасиловал. Жертвы медика, уточняют правоохранители, 1997, 2001 и 2002 годов рождения

Сигнал в правоохранительные органы поступил от 32-летней жительницы города Тосно. Обратившись в полицию Адмиралтейского района Петербурга, она рассказала о том, что несколько часов назад ее пятнадцатилетняя дочь стала жертвой преступления. Когда девушка пребывала в медцентре, расположенном на Старо-Петергофском проспекте, ее домогался сотрудник учреждения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 156

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