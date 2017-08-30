|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Арестован петербургский врач, обвиняемый в надругательстве над пациентками
09:02
Фото: medikforum.ru
В Петербурге арестовали врача, который ранее был задержан по подозрению в насильственных действиях сексуального характера. Жертвами анестезиолога становились пациентки, только что перенесшие операции под общим наркозом и потому находившиеся в бессознательном состоянии.
Ходатайство следственных органов рассматривал Ленинский районный суд города. Закрытое выездное заседание состоялось в Александровской больнице, передает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. В результате было вынесено решение об аресте Армена Оганесяна 1960 года рождения, работавшего анестезиологом-реаниматологом.
Ранее Оганесяну предъявили обвинение в нескольких эпизодах преступлений, которые предусмотрены п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ. Задержанный вину в содеянном признавать отказывается. Отмечается, что подозреваемому после задержания стало плохо, мужчине потребовалась госпитализация. В настоящее время он остается в больнице под охраной.
Согласно материалам уголовного дела, в минувшую среду, 19 декабря, сразу несколько преступлений были совершены в одном из бюджетных медучреждений. Как полагают следователи, воспользовавшись беспомощным состоянием трех пациенток, которые еще находились под действием лекарственных препаратов для наркоза, подозреваемый в отношении двух из них совершил сексуального характера насильственные действия. Третью пациентку он изнасиловал. Жертвы медика, уточняют правоохранители, 1997, 2001 и 2002 годов рождения
Сигнал в правоохранительные органы поступил от 32-летней жительницы города Тосно. Обратившись в полицию Адмиралтейского района Петербурга, она рассказала о том, что несколько часов назад ее пятнадцатилетняя дочь стала жертвой преступления. Когда девушка пребывала в медцентре, расположенном на Старо-Петергофском проспекте, ее домогался сотрудник учреждения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|