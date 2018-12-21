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Адвокат «ангарского маньяка» пытается обжаловать приговор
21.12.2018 17:09
Фото: sib.fm
Прозванный в прессе "ангарским маньяком" Михаил Попков, признанный виновным в расправе над 78 женщинами и получивший ранее два пожизненных срока, намерен обжаловать приговор.
Как заявили в Иркутском областном суде, адвокат серийного убийцы уже подал апелляционную жалобу.
Юрист, представляющий интересы бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова 20 декабря подал апелляцию на приговор, который был вынесен за десять дней до того, отметили в пресс-службе облсуда. Отмечается, что Попков хотел бы сохранить звание младшего лейтенанта милиции, чтобы иметь право на получение пенсии в размере около двадцати четырех тысяч рублей. Осужденный подчеркивает, что это был его единственный источник дохода, поэтому он требует обжаловать приговор.
По данным СМИ, "ангарский маньяк" также не согласился с тем, что суд признал его виновным в нескольких убийствах, совершенных первыми - по мнению Попкова, по этим преступлениям уже истек срок исковой давности.
Напомним, 10 декабря Иркутский областной суд вынес приговор по делу Попкова, признав "ангарского маньяка" виновным в пятидесяти пяти убийствах. Все эти женщина погибли в период с 1994 по 2010 годы, а в 1999 году Попков расправился с коллегой-милиционером. Вынесенный пожизненный приговор стал для подсудимого уже не первым - в январе 2015 года его приговорили к высшей мере за убийства двадцати двух женщин.
Как уже сообщалось, после первого суда экс-милиционер начал делать заявления о том, что число его жертв превосходит количество погибших от рук серийного маньяка Андрея Чикатило. Попков уволился из органов внутренних дел в 1998 году, устроившись на трубный завод. Он также работал в ЧОП и занимался перепродажей автомобилей. В 2012-м преступник был задержан во Владивостоке, куда отправился за очередной иномаркой. В беседах со следователями Попков утверждал, что расправлялся исключительно с "распутными", по его мнению, женщинами. Рассказывая о своих мотивах, подозреваемый даже пытался называть себя Чистильщиком. Однако правоохранители выяснили, что жертвами преступлений становились совершенно разные люди, которые случайно оказались рядом с маньяком.
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