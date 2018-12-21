Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Назван предварительный диагноз младенца, ожидавшего вылета в Якутск и умершего в райбольнице

21.12.2018 16:53

Фото: livejournal.com



Названа предварительная причина гибели ребенка, скончавшегося в больнице Сунтарского района Якутии.



Как сообщают российские СМИ со ссылкой на региональный Минздрав, младенца предполагалось доставить в Якутск, но самолет не смог отправиться туда из-за погодных условий.



В ходе начатого разбирательства выяснилось, что у малыша мог быть стремительно развившийся острый лейкоз. По данным ведомства, мать двухмесячного ребенка обратилась к врачам за помощью в минувший понедельник, 17 декабря. Женщина пожаловалась на высокую температуру и заложенность носа, сразу после чего ее с малышом госпитализировали.



По результатам анализов было выявлено значительное увеличение лейкоцитов, поэтому медики предварительно диагностировали у маленького пациента острый лейкоз, после чего ребенка проконсультировали гематологи Педиатрического центра.



В течение 18 и 19 декабря состояние малыша оценивалось врачами как достаточно стабильное. Предполагалось, что в среду ребенка доставят в Педиатрический центр Республиканской больницы №1 - "Национальный центр медицины" в Якутске. Малыша хотели отправить в отделение гематологии для оказания требуемой помощи и более тщательного обследования, однако в этот день самолет не смог подняться по причине плохой погоды.



Пока летчики ожидали улучшения метеорологической обстановки, за состоянием младенца следили врачи-реаниматологи, проводя симптоматическое лечение. В минувший четверг состояние ребенка резко ухудшилось, утром у него были зафиксированы судороги, развилась дыхательная недостаточность. Врачи приняли решение о подключении малыша к аппарату искусственной вентиляции легких, но вскоре произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия, которые предпринимали специалисты, результата не принесли.



В качестве предварительного диагноза врачи указали молниеносную острого лейкоза, по факту гибели ребенка продолжают проверку сотрудники следственных органов, отметили в местном Минздраве.



Автор: Злата Богатова

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