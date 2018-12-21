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В Бурятии у центра соцпомощи насмерть замерзла пожилая женщина


21.12.2018 06:42
В Бурятии у центра соцпомощи насмерть замерзла пожилая женщинаФото: livejournal.com

В Улан-Удэ правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели пожилой женщины, тело которой было найдено на территории комплексного центра соцобслуживания "Доверие".

По данным региональных СМИ, трагедия случилась в первых числах декабря.

Как рассказали представители республиканского министерства социальной защиты населения, тело пожилой женщины обнаружили утром 6 декабря. За несколько часов до этого она выходила на улицу, чтобы покурить - в центре специально оборудованных для этого мест не выделено. Предположительно, женщина могла погибнуть в результате переохлаждения.

В ведомстве подчеркнули, что после ЧП была сразу же начата служебная проверка. Как оказалось, сотрудники охранного агентства не осуществляли обход территории учреждения, согласно графику. При это они не следили за камерами видеонаблюдения. К настоящему времени уже уволены должностные лица, которые причастны к гибели женщины, тогда как служебное расследование активно продолжается.

В региональных СМИ ранее появились сообщения о том, что женщина выходила через запасной выход, который, в соответствии с техникой пожарной безопасности, должен был оставаться открытым. Почему женщине не удалось войти в здание, в министерстве не уточнили.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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