Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Помпео подтвердил сведения о планируемой встрече Трампа и Ким Чен Ына

20.12.2018 22:13

Фото: gazeteturk.info



Встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ын, вполне возможно, состоится вскоре после Нового года.



Как передают зарубежные СМИ, соответствующее заявление было сделано главой Госдепартамента Соединенных Штатов Майком Помпео.



По словам госсекретаря, в Вашингтоне надеются, что встреча на высшем уровне может состояться вскоре после 1 января. Предполагается, что глава Соединенных Штатов и его северо-корейский коллега проведут переговоры, которые будут способствовать дальнейшего прогресса в деле устранения угрозы в отношении американской стороны (т.е. в целях решения ядерной проблемы Пхеньяна).



О планах Вашингтона провести встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына в начале приближающегося 2019 года Майк Помпео рассказал во время интервью американской радиостанции KNSS.



Автор: Злата Богатова

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