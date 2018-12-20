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Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу»


20.12.2018 17:49
Месси в пятый раз получил «Золотую бутсу»Фото: glanacion.com

Футболист Лионель Месси вновь, уже в пятый раз стал обладателем "Золотой бутсы", передают зарубежные СМИ.

В минувшую субботу аргентинский форвард "Барселоны" смог одержать 323-ю победу, выйдя на поле в составе каталонского клуба.

Лионель Месси снова был удостоен престижной "Золотой бутсы", которая стала уже пятой в его карьере. В результате спортсмен теперь является абсолютным рекордсменом среди  футболистов, которым в прошлом вручалась эта почетная награда.

Каждый год "Золотую бутсу" получает игрок, признанный лучшим среди бомбардиров европейских футбольных чемпионатов.  В течение сезона - 2017/18 Лионель Месси, сыграв в тридцати шести играх чемпионата Испании удалось в общей сложности забить тридцать четыре гола.

В числе основных соперников 31-летнего аргентинца в борьбе за эту престижную награду был Мохамед Салах.

Автор: Злата Богатова

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