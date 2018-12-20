|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Индии найдено тело мальчика, похищенного леопардом
20.12.2018 15:12
Фото: artleo.com
В индийском штате Джамму и Кашмир найдено тело ребенка, похищенного диким леопардом.
Как передают зарубежные СМИ, хищнику удалось пробраться в жилой дом, расположенный у леса. Схватив мальчика, зверь утащил его в чащу.
Леопард похитил трехлетнего ребенка на глазах у матери, пишут индийские СМИ. Женщина с сыном в момент ЧП находились на кухне. Схватив ребенка, животное сразу же покинуло расположенное у лесных зарослей жилое строение и скрылось в густой чаще.
В ходе незамедлительно начатых поисков в лесу было найдено обезглавленное тело мальчика.
Как уже сообщалось, не так давно в Индии жертвой леопарда стал монах, медитировавший в лесу, несмотря на предупреждения местных властей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|