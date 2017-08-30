Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В московской больнице найдены тела умерших более десяти лет назад пациентов

18:54

Фото: uainfo.org



Названы причины, по которым в одной из московских клиник на протяжении более чем десяти лет оставались останки пациентов.



Как разъяснили представители Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Блохина Минздрава РФ, эти тела в прошлом не были востребованы родственниками.



Мумифицированные останки четырех человек, найденные в клинике, уже переданы правоохранительным органам, подчеркнули представители администрации медицинского учреждения.



Ранее в отечественной прессе широко распространились сведения о телах давно умерших пациентов, найденных на территории ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Блохина", которое находится на Каширском шоссе.



Информацию об обнаружении тел пациентов позже подтвердили в Следственном комитете России. Как пояснила официальный представитель регионального главка ведомства Юлия Иванова, ЧП случилось в ходе инвентаризации. Когда сотрудники одной из московских больниц осматривали холодильные камеры. Внутри ими были найдены деревянные ящики, в которых находились тела. Кроме того, там нашли секретированную человеческую ногу.



Учитывая, что личные данные покойных пациентов не были установлены, по факту обнаружения тел начали доследственную проверку. После осмотра места ЧП сотрудники СКР изъяли медицинскую и другую документацию, был проведен опрос сотрудников медучреждения. По словам Юлии Ивановой, следственные органы работают совместно с территориальным отделением Росздравнадзора. В ближайшее время будет проведен ряд экспертиз.



Предположительно, люди, о телах которых идет речь, могли скончаться более десяти лет назад.



Автор: Злата Богатова

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